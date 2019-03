Napoli, la metropolitana in tilt: corse a singhiozzo per un guasto allo scambio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 31 Marzo 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mezza linea chiusa, corse a singhiozzo, ritardi, folla e ressa sulle banchine. Sabato nero per i trasporti a Napoli. A causa di un guasto tecnico allo scambio dei binari all'altezza di via Brin, la metropolitana Linea 1 va in tilt a ripetizione. Quasi due ore di blocco in mattinata, dalle 7,50 alle 9,30, sulla tratta Dante-Garibaldi, con la chiusura di 4 stazioni tra le più frequentate da turisti e visitatori, Toledo, Municipio, Università e Garibaldi, e la limitazione del servizio alla sola tratta Piscinola-Dante. Ma non finisce qui. Dopo una breve ripresa della circolazione, grazie al tempestivo intervento dei tecnici Anm, arriva la beffa. Poco dopo mezzogiorno, infatti, il metrò giallo si ferma di nuovo, sempre per lo stesso problema. Lo stop, questa volta, dura fino al pomeriggio inoltrato, con uno dei treni che resta bloccato sullo scambio andato in tilt. E scoppia l'ira degli utenti. In migliaia, infatti, ieri, approfittando del beltempo, si erano riversati in strada per passeggiare o fare shopping. E sono rimasti a piedi per il blocco imprevisto. A peggiorare la situazione, ieri mattina, si è fermata per un quarto d'ora anche la Funicolare di Montesanto. L'impianto ha sospeso le corse dalle 7,20 alle 7,40, a causa di un problema tecnico, per fortuna subito rientrato. Regolare, invece, il servizio sulle altre funicolari. Confermate in serata le corse notturne della Funicolare Centrale.