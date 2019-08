Metropolitana di Napoli, operai in ferie: lavori lumaca sulla Linea 6

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 25 Agosto 2019, 09:00

Cantieri d'estate, non si accelera. Parliamo della Linea 6 e delle aree di lavoro della metropolitana inaugurata alla fine degli anni '80: Mergellina, Riviera di Chiaia, Monte di Dio, Plebiscito: scavo che vai, problematica che trovi. In ogni caso - fanno sapere da Hitachi, ex Ansaldo, colosso alle prese tra l'altro con una notevole riorganizzazione interna - la tratta sarà consegnata «entro la prima parte del 2020, nonostante i ritardi dovuti alla questione delle griglie al Plebiscito, che sono stimabili in 6 mesi persi».