Miano, amianto a pochi metri dall'asilo: «L'Asìa intervenga subito per bonificare»

Giovedì 21 Marzo 2019, 11:30

Asilo nido con discarica «all'amianto e rifiuti speciali». Siamo a Miano, in zona Masseria Cardone, all'incrocio tra strada comunale Acquarola e via Cupa Della Vedova. Qui l'immondizia tossica, là la soglia della scuola per i piccolissimi. Poco oltre il muro di cinta di un liceo. E subito dietro, decine di auto che parcheggiano. È appena nato un nuovo centro commerciale, che riqualifica l'area, ma «negli ultimi mesi la situazione della discarica è diventata insostenibile - si sfoga Aldo Dal Monte, un residente - Ci sversano di tutto la notte. Amianto compreso. Non ce la facciamo più. E lo dico anche per gli alunni dell'asilo nido comunale Acquarola a dieci metri e per gli studenti del liceo Attilio Romanò, che hanno la palestra confinante con l'immondizia accumulata. Servirebbe la videosorveglianza». Discarica respirata a polmoni aperti, dunque.