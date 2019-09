Napul'è mille culure, Ibrahim e la comunità maliana: «Napoletano o maliano che cambia? È buono!»

Sabato 28 Settembre 2019, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 14:00

Il 22 settembre 1960 il Mali ha ottenuto la sua indipendenza dai coloni francesi, fu proclamato come una Repubblica con un colpo di stato di Modibo Keita. Da allora quella data viene festeggiata tutti gli anni dai maliani, anche quelli che vivono lontano dalle loro case. Succede anche a Napoli dove i maliani hanno organizzato una festa coloratissima, con tutti i sapori e le musiche del loro paese. Attratti dai suoni hanno partecipato anche alcuni napoletani e molti africani provenienti da altre nazioni. «Per noi questa festa è importantissima – dice Oumou che veste il tradizionale vestito con i colori del Mali – C’è tutto: l’amicizia, la fratellanza e la solidarietà».La gioia dei maliani in festa è contagiosa. È impossibile non cedere al ritmo e ballare o non assaggiare alcuni dei loro deliziosi piatti tipici. Ci sono delle invoglianti pizze fritte che sembrano quelle napoletane. «Napoletano o maliano che cambia? È buono!», dice una donna con il basè, il vestito tradizionale africano per le grandi occasioni. «È una cosa che facciamo solo in Africa – dice una delle signore mentre mostra orgogliosa i ricchi ricami dei vestiti delle sue amiche – è 100% cotone, tutto fatto a mano». Amina, la presidente dell’associazione culturale delle donne africane a Napoli, racconta il menù della giornata: «Facciamo il riso a modo nostro, che viene cucinato insieme a tutti gli ingredienti, verza, melanzane, carote, carne o pesce. Poi ci sono i fagioli e la polenta africana fatta con basi povere di mais. Poi ci sono le bevande come lo gnamakou, succo di zenzero, menta e limone. Infine il vino africano, analcolico ma buonissimo».«Il Mali è un paese ricco di tradizioni e consuetudini che si rinnovano quotidianamente – ha detto Ibrahim Coulibaly, presidente dell'associazione Manden – Ci teniamo a fare ogni anno una festa per la liberazione del Mali anche a Napoli perché è l’occasione per riunirci, festeggiare, confrontarci e discutere dell’attuale situazione del Mali».Il giorno prima Ibrahim è stato a Roma dall’ambasciatore del Mali in Italia dove si sono riunite le comunità maliane presenti in tutta Italia. Un’occasione per ritrovare persone di cui non si sapeva più nulla. Racconta di essersi commosso nel rincontrare una donna che aveva fatto la scuola con sua sorella. «Erano 20 anni che non sapevamo più nulla di lei – racconta – L’abbiamo ritrovata lì, alla festa. Per me la felicità è stata enorme, né quella donna né mia sorella sapevano se l’altra era ancora viva».Ibrahim spiega l’importanza della festa di indipendenza del Mali. «Quando Modibo Keita iniziò a lavorare per liberare il Mali dai coloni francesi non aveva nessun soldo – racconta – andò in tutte le case a parlare con le persone per spingerli a mettere insieme le forze e respingere i colonizzatori. Questa per noi è una filosofia di vita che vale sempre: riuscire nelle imprese anche a partire da zero, solo con le nostre forze. La stessa cosa l’hanno fatta tutti gli eroi che si sono battuti per la libertà dell’Africa per questo io mi sento africano, non specificatamente maliano». Il forte spirito per il lavoro del popolo maliano è evidente a partire dai loro cognomi. «Li hanno creati i nostri nonni con il nome del lavoro che facevano. E da allora quel mestiere è associato alle nostre famiglie». Il popolo del Mali è forte e orgoglioso, sa bene cosa vuol dire compiere un’impresa per essere felici, costi quel che costi.Con la mano sul cuore e gli occhi velati di commozione i maliani hanno cantato l’inno nazionale. «Alla tua chiamata Mali/ Per la tua prosperità/ Fedele al tuo destino / Saremo tutti uniti / Un popolo, un obiettivo, una fede/ Per un'Africa unita». Poi a turno varie persone hanno preso la parola per condividere un pensiero sulla patria, sulla sua situazione, sulla necessaria solidarietà. Anche le donne hanno preso parola per ricordare a tutti l’importanza dell’integrazione per chi vive a Napoli, a partire dalla scuola per i più piccoli. Il Mali è un paese molto povero vessato da anni di guerre civili. «Per questo motivo siamo costretti a lasciare le nostre case per fuggire in Europa – spiega Kader Bouare, Presidente della comunità Maliana - Veniamo in Europa per lavorare. Qualcuno trova occupazione in fabbrica, qualcuno nei campi e altri si danno al commercio». Il 22 settembre il Mali è più vicino a Napoli e la comunità è impaziente di far conoscere ai napoletani la loro millenaria cultura.