Un altro messaggio contro le forze dell'ordine è apparso su un muro della città, a pochi metri dal luogo dov'è stato individuato il primo. Stavolta è decisamente più chiaro: c'è il disegno di un'auto della polizia a testa in giù, affiancato da una firma "1EO". È proprio il dettaglio della firma e legare i due episodi, anche se l'intera questione è ancora avvolta dal mistero.

Il primo segnale è stato lanciato, lunedì mattina, in maniera decisamente clamorosa, dalla cima di un edificio di piazza Garibaldi su un gigantesco spazio pubblicitario attualmente inutilizzato. A caratteri cubitali è apparsa una scritta in bianco su fondo nero dove, tra disegni e punteggiatura poco comprensibile, si leggeva la scritta «Police 1 OVN", con la lettera "I" di police sovrastata dalla rappresentazione di un diavolo che mostra un ghigno.

Quel messaggio è stato notato durante il concentramento della manifestazione contro l'abolizione del reddito di cittadinanza che lunedì scorso è partita proprio da piazza Garibaldi. Si è appurato che, per raggiungere il tetto dell'edificio, è stata forzata una porta e che la scritta era presumibimente stata realizzata nel corso della notte anche se nessuno s'è accorto di nulla.

Subito la polizia ha aperto un'indagine su questa vicenda.

Dopo il clamore suscitato dal primo messaggio, che non era chiaramente individuabile come una sfida alla polizia, ieri ne è stato individuato un altro, a pochi metri da piazza Garibaldi, sul muro di un edificio diroccato al Ponte di Casanova.

Si tratta del disegno di un'auto della polizia a testa in giù, tutta colorata d'arancione, sul tetto un cerchio che racchiude una "X", di fianco la firma che richiama direttamente il primo messaggio: anche questa inizia con "1", come la prima, solo che le lettere che seguono sono differenti, in questo caso si tratta della sequenza "EO". Sebbene il messaggio di sfida alla polizia appaia definitivamente chiaro, anche in questo caso quel che non sembra individuabile è l'autore.

Non ci sono simboli riconducibili a gruppi o strutture conosciute. Appare evidente che il numero 1 seguito dal simbolo dell'Euro è la matrice comune, però si tratta di elementi che, allo stato attuale, non conducono a nessuna pista certa.

La polizia sta cercando di fare chiarezza sulla questione. Vengono scandagliati tutti i possibili mondi che, nel tempo, hanno fatto della sfida alle forze dell'ordine un motivo di lotta. Si valuta la possibilità che sia un segnale lanciato dal mondo dell'antagonismo, ipotesi scaturita dopo l'analisi del primo testo: sembrava che fosse stato realizzato con modalità riferibili a quell'area, utilizzando anche simboli dell'alfabeto cirillico per completare il testo.

L'analisi del gigantesco testo di piazza Garibaldi, dal messaggio ancora non del tutto chiaro lunedì, quando è stato individuato, aveva anche aperto una porta all'ipotesi che potesse trattarsi della mano di un gruppo di anarchici, sempre disposti a lanciare sfide alle istituzioni, con ogni mezzo possibile.

Il ritrovamento del murales di ieri, però, sembra non avallare nessuna delle ipotesi attualmente in campo. Nel cerchio disegnato sul tetto dell'auto della polizia, ad esempio, quella croce disegnata è troppo precisa e non s'avvicina al classico simbolo anarchico che avrebbe potuto essere inserito proprio in quella parte del murale per dare un segnale chiaro.

Nel disegno del Ponte di Casanova non c'è più nemmeno l'ipotetico utilizzo di lettere dell'alfabeto cirillico che aveva spinto a mettere in campo altre ipotesi.

Stavolta si tratta di un messaggio ben chiaro, al quale manca semplicemente una firma interpretabile.

Proprio quella sequenza di lettere precedute da "1" contiene la chiave per risolvere quello che, allo stato attuale, appare come un reale mistero.

Non esiste un database dal quale emergano evidenze dell'utilizzo di quel codice in altre città, anche del mondo internazionale. Potrebbe essere una sigla che solo in questo momento si sta diffondendo, così c'è grande attenzione agli eventi delle altre città italiane, ma anche delle grandi metropoli di tutto il mondo, nell'ipotesi che possa trattarsi di una rete internazionale che sta muovendo i primi passi ed è in cerca di visibilità.

La grande preoccupazione è che, in un momento di difficoltà e di fragilità sociale, come quello determinato dalla cancellazione del reddito di cittadinanza, possa trattarsi di un tentativo di alimentare lo scontro e di far crescere la tensione.