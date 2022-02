Napoli, molo San Vincenzo verso l'apertura: c'è il sopralluogo di Manfredi

Stamattina si è tenuto un sopralluogo al Molo San Vincenzo in vista dell'accordo istituzionale che ne consentirà l'apertura ai cittadini. Hanno partecipato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'assessore comunale ai Trasporti Edoardo Cosenza, i rappresentanti della Marina Militare, il presidente dell'Autorità portuale Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata, il Sovrintendente ai Beni architettonici Luigi La Rocca. È quanto si legge in una nota del Comune di Napoli.

APPROFONDIMENTI ITALIA Napoli, sopralluogo sindaco e agenzia demanio al molo San Vincenzo... LA MOVIDA Movida a Napoli, è lite sui divieti: e per spostare i baretti... LA SVOLTA Napoli, Molo San Vincenzo prossimo all'apertura ai cittadini:...

«È stata definita la soluzione tecnica per l'accesso al Molo: per giungere alla concreta realizzazione verrà elaborato un progetto preliminare, incentrato sulle conclusioni dello studio di pre-fattibilità elaborato da Cassa Depositi e Prestiti, approvato nel corso del tavolo istituzionale tenutosi lo scorso 10 febbraio e aggiornato con le risultanze del sopralluogo tecnico di oggi - sottolinea la nota - Il confronto tra Comune, Marina Militare, Autorità portuale, Sovrintendenza ai beni culturali e Demanio marittimo condurrà poi alla sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa tra le parti per poi procedere ai lavori. Il tavolo tecnico sarà coordinato dall'assessore Edoardo Cosenza ed il tavolo amministrativo sarà coordinato dalla task force Immobili Energia e Ambiente del Ministero della Difesa, congiuntamente al capo di gabinetto del Comune di Napoli Maria Grazia Falciatore».