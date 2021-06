Napoli, sit-in di protesta al Molosiglio: «No allo sfratto della scuola di vela»

Un sit-in per protestare contro «lo sfratto» della Scuola di vela «Mascalzone Latino», fondata da Vincenzo Onorato. La manifestazione si è tenuta oggi al Molosiglio dove cittadini si sono uniti ai ragazzi della Scuola vela «per manifestare il loro disappunto - spiega una nota - contro la decisione della Marina Militare di togliere la propria casa ai bambini dei quartieri più difficili di Napoli, un progetto sociale nato 11 anni fa che è un vero e proprio laboratorio di speranza e di fiducia per tanti giovani napoletani».

Onorato, ideatore e fondatore della Scuola di vela, dichiara: «La speranza di un futuro genera amore, i cancelli chiusi risentimento e odio. La Marina Militare non può fare questo ai bambini di Napoli. Non lasceremo mai la nostra scuola, la nostra casa e voglio sperare che la Marina ci ripensi rapidamente. Ogni giorno che passa è una ferita in più per questi ragazzi». De Falco, direttrice della scuola, racconta: «La comunicazione del 27 marzo che annunciava lo sfratto della nostra scuola vela è arrivata all'improvviso e ha spiazzato tutti noi dello staff che abbiamo sempre lavorato con grande passione e dedizione a questo progetto. La scuola vela ha svolto negli anni un lavoro incredibile per il recupero dei minori, spaziando dai ragazzi messi alla prova del carcere minorile di Nisida, al mondo scolastico fino all'intero comparto del terzo settore, mettendo in atto un modello educativo innovativo e capace di coinvolgere i giovani di qualsiasi età e cambiarne la mentalità attraverso uno strumento vincente che è lo sport della vela. Siamo diventati per questi ragazzi un faro nel buio più totale che abita la nostra società. Non toglietegli anche questa guida. Spero che la Marina Militare faccia un passo indietro, sarebbe un atto di grande civiltà e responsabilità».

Presenti al sit-in, fa sapere una nota della Scuola vela Mascalzone Latino, «delegati del Circolo Canottieri Napoli, Circolo Nautico Posillipo, Circolo del Remo e Della Vela Italia, Club nautico della Vela, Lega Navale di Salerno, Lega Navale di Procida, Lega Navale di Castellammare di Stabia, Circolo Nautico Arcobaleno, Circolo Nautico Torre del Greco, Circolo Nautico Sapri, Lega Navale di Bacoli e poi rappresentati di parte delle associazioni che collaborano da anni con la Scuola: Obiettivo Napoli, Nuovo Mondo, La Locomotiva Onlus, Associazione Quartieri Spagnoli, Don Guanella, Cooperativa Xenia, Armonia. Non ha fatto mancare la propria vicinanza - conclude la nota - la Fondazione Cannavaro Ferrara con il suo consigliere Vincenzo Ferrara».