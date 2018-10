Napoli, una testa mozzata di pesce spada nella plastica: l'Asìa a caccia dei furbetti di Posillipo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Ottobre 2018, 07:00

Una testa mozzata di pesce spada nella campana gialla di plastica e metalli. La scoperta è avvenuta in un cassonetto della raccolta differenziata in via Manzoni. Nel bustone nero, durante i controlli degli ispettori di Asìa, il ritrovamento dei resti dello «Xiphias gladius» (classificazione scientifica dell'esemplare), proprio in mezzo alle scatole di polistirolo tipiche dei prodotti ittici (lì nei pressi c'è un ristorante e una pescheria). La testa di pesce spada era «in compagnia» di una testa di spigola ed altri avanzi, come parti di pelle, interiora e uno scheletro intatto, con tanto di parte dorsale e relative lische «frutto spiegano da Asìa - di una pulizia eseguita da mani abili ed allenate».