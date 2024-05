È il mese più celebrato dalla musica, è quello migliore per ammirare i panorami ed eventi all’aperto. Ma anche quello che Napoli, da tempo, dedica al patrimonio pubblico. E così il teatro San Carlo, volendo unire le varie istanze, ha organizzato ieri nel tardo pomeriggio il concerto “Napoli al tramonto” nell’ambito di “Maggio dei monumenti” e del ciclo “Il San Carlo per la città”.

La location era davvero speciale: il monte Echia, da dove è nato tutto, il luogo in cui ci fu il primo degli insediamenti che diede vita al nucleo originario della città. Luogo simbolico ma purtroppo, negli ultimi anni, precluso ai più: per via di dissesti e fuori dal piano viario, oggi invece oggetto di un importante intervento di riqualificazione concluso un mese fa, che è culminato nell’apertura di un ascensore che collega l’area a via Chiatamone, più giù, verso il lungomare.

Anche l’area che circonda l’ascensore, il punto più alto, da cui si gode di una magnifica vista, ha trovato nuova vita, con aiuole e arredi urbani. Così è sembrato ideale, ai responsabili del Massimo napoletano, ambientare nel punto ritrovato un programma musicale eseguito dall’orchestra di casa; il palco era la zona antistante ciò che resta dell’antichissima villa di Licinio Lucullo, edificata nel I secolo a.C., la scenografia il bellissimo promontorio di Pizzofalcone con affaccio sul golfo e su Santa Lucia, dall’altro lato i tetti di Chiaia e l’isolotto di Megaride con Castel dell’Ovo. Tutto perfetto, dunque. Eccellenze della città culturali, storiche e logistiche, armonizzate dall’amministrazione, rappresentata dal sindaco Gaetano Manfredi: «Ringrazio coloro che hanno lavorato per questa bella serata. Stiamo ritrovando tutti un luogo chiave della nostra città».

È stato lui, insieme a Rosalba Giugni, fondatrice dell’associazione “Marevivo” che ha collaborato all’organizzazione dell’evento, ad aprire le danze, introducendo la serata: “Benevenuti sul monte Echia” ha detto, salutando in compagnia dell’assessore al Turismo Teresa Armato il migliaio e passa di persone, tra le quali anche Fernando Tozzi responsabile politiche culturali del Comune, venute ad ammirare musica e panorama. La capienza ufficiale era di 350 posti, ma le aree attigue erano libere e così anche chi non aveva prenotato ha potuto lo stesso partecipare alla serata.

Gli spettatori erano uno spettacolo nello spettacolo: in piedi o seduti sui muretti e le panchine, alcuni appoggiati ai piccoli parapetti che delimitano le zone verdi, in un ordine autogestito, composto e divertito. Un dettaglio: c’era qualche turista, ma hanno partecipato soprattutto i cittadini, un riflesso del senso di identità che occasioni come questa suscitano. Il programma non poteva che rispettare il genius loci: si è partiti con “Santa Lucia luntana”, per poi andare su “Voce ‘e notte”, “Silenzio cantatore” e “Je te vurria vasà”, “Core n’grato” e “Maria Marì”, con “Era de maggio” sugli scudi dato il periodo e la circostanza, fino alle immancabili “Passione”, “Torna a Surriento”, “‘O paese d’o sole”, per chiudere con – come sbagliarsi? -, “‘O sole mio”. Applausi scroscianti per coro e orchestra del San Carlo, diretti da Maurizio Agostini.

Raggiante la dirigente del Massimo Emmanuela Spedaliere, a fare gli onori di casa: «Queste sono quelle occasioni in cui possiamo dirci serenamente fieri della nostra città, orgogliosi delle nostre bellezze» ha detto. «Siamo felici di uscire dalle mura del teatro per occasioni di restituzione alla città del suo patrimonio. Lo abbiamo fatto l’anno scorso con piazza Plebiscito, oggi con Pizzofalcone, domani continueremo con l’impegno di aprirci a Napoli».

Anche tra gli spettatori serpeggiava entusiasmo: «Non so quanti anni erano che non venivo in zona; bisogna riconoscere che monte Echia sembra rinato» ha detto Germano Riviezzo, napoletano. Invece viene da più lontano Mara Rufina, toscana, da anni a Napoli: «Da tempo vivo in città ma non avevo mai avuto l’occasione di visitare il posto. Un vero gioiello. Una zona incredibilmente serena, considerando quanto siamo comunque al centro. Ora che è stato riqualificato ci tornerò».

Buona la prima, e forse non sarà l’ultima. No, probabilmente non sarà l’unica occasione di godersi musica, arte e cultura a Pizzofalcone: sia dall’amministrazione che dal San Carlo hanno fatto capire che il “nuovo” monte Echia potrebbe essere nell’immediato futuro location di concerti e altri appuntamenti. Non resta che augurarselo. Chi si è perso l’evento ha la possibilità di vederlo in televisione.