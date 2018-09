Napoli, Monte Echia invaso da topi: in piazza contro il degrado

Venerdì 28 Settembre 2018, 20:01

Un cantiere abbandonato che verte in condizioni pietose proprio lì dove nel VIII secolo a.C. nacque Partenope: ai piedi del Monte Echia infatti sorge l’emergenza igiene, diventato ormai regno di topi e degrado. È per questo che gli abitanti e i commercianti del posto hanno organizzato un flash mob urlando la loro disperazione e chiedendo ascolto all’amministrazione comunale. «Non possiamo restare ancora in queste condizioni», fanno presente i cittadini.I lavori di riqualificazione e sistemazione del quartiere previsti da tempo avrebbero dovuto portare alla costruzione di un impianto elevatore e i lavori avrebbero dovuto essere ultimate nel lontano 13 aprile del 2012. Ad oggi invece è ancora tutta fermo e l’area, recintata per motivi di sicurezza, ospita ormai ratti e sporcizia.«È vergognoso che una zona come Santa Lucia, una delle zone più belle e turistiche di Napoli a pochi passi dal lungomare e dai grandi alberghi, debba essere teatro di una discarica a cielo aperto», attacca il consigliere della I Municipalità Andrea Parisi. E aggiunge: «È necessario scendere in piazza chiedendo ascolto visto che il problema giace lì da anni».Alla sua voce si aggiunge quella di Anna Bruno, consigliere della I Municipalità con delega alla manutenzione: «Mentre Palazzo San Giacomo stanzia 13 milioni di euro per rifare la pavimentazione del lungomare Santa Lucia è abbandonata a se stessa, con grave disagio degli abitanti e delle attività commerciali. Una situazione inaccettabile». E questa volta la Bruno propone un ultimatum: «Se il Comune non interverrà entro una settimana, entreremo tutti noi nel cantiere per pulire e derattizzare».