Peppe di Napoli «a cascata», morto il papà del pescivendolo star del web: valanga di messaggi sui social

Una vera e propria valanga di affetto per Peppe Di Napoli, il pescivendolo-star del web che, dal suo negozio di Pianura, ha spiccato il volo in tutto il mondo, conosciuto come «Peppe a cascata» per il suo modo ironico di presentare le ricette a base di pesce fresco. Poche ore fa è venuto a mancare Raffaele, il papà del noto pescivendolo pianurese. È stato lo stesso Peppe a darne annuncio sui social: «Oggi è venuto a mancare un grande uomo - scrive - grande in tutto. Mio padre. Ringrazio tutti per i tantissimi messaggi, vi voglio bene».

In poche ore Peppe Di Napoli è stato letteralmente sommerso dai messaggi di cordoglio da parte di quanti conoscevano l'uomo che molti chiamavano affettuosamente Zio Raffaele o Failuccio e lo apprezzavano da quando aveva la sua pescheria in via Giustiniano, dove il giovane Peppe ha mosso i primi passi nell'attività di famiglia.

«Un grande lavoratore e una persona onesta - si legge in uno dei tantissimi messaggi arrivati sulla bacheca personale di Peppe Di Napoli - Ha insegnato a voi questi valori e voi continuate a portarli avanti. Teneteli stretti dentro di voi, lui ne sarà contento e fiero».