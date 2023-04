Napoli, mostra interattiva per scoprire i fondali marini: ospitata al Neapolis

Napoli ospita una mostra interattiva ed esperienziale sul tema del mare. Prende il via venerdì 14 aprile “Aquarium - creature del mare” negli spazi del centro commerciale Neapolis di via Argine. Con la potenza delle immagini si scoprono fondali e creature marine coinvolgendo i cittadini, specie i più giovani, alla conoscenza di bellezze da rispettare e tutelare.

In particolare, il centro partenopeo gestito da Nhood, uno dei 38 asset della società di servizi immobiliari, ospita la mostra immersiva "Aquarium" fino al 30 aprile che sarà visitabile gratuitamente. L'iniziativa, nata con l'obiettivo di sensibilizzare tutti al rispetto del mare e delle sue creature, è patrocinata dalla Commissione Ambiente della Regione Campania, dalla VI Municipalità del Comune di Napoli (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) e dalla Guardia Costiera. Si realizza con la collaborazione di WWF, Legambiente, associazione N'Sea Yet, Marevivo e Plastic Free.

La mostra - che arricchisce alcuni spazi della galleria del Neapolis di via Argine - è intesa come processo di educazione e intrattenimento grazie alla potenza delle immagini della natura e alle possibilità offerte dalla tecnologica. Così gli spettatori possono vivere da vicino le meraviglie del mondo sommerso e sensibilizzarsi alla cura del mare e al consumo insensato di materiali inquinanti come la plastica, ma non soltanto. L'esposizione, organizzata in sei aree tematiche dedicate agli oceani Pacifico, Atlantico, Indiano e Artico, è caratterizzata da una speciale area dedicata all’esperienza virtuale: qui è possibile salire a bordo del sottomarino Aquarium e immergersi in nell'esperienza 3D grazie a visori e cuffie. Particolari sensori tecnologici aiuteranno i protagonisti a sentirsi liberi di esplorare la vita nei fondali marini.

Diverse le iniziative che accompagnano la mostra. Dalle prossime mattinate, infatti, il centro commerciale di Napoli Est ospita le scolaresche che prendono parte ai tour guidati da esperti biologi marini. Inoltre, di pomeriggio la mostra sarà aperta a tutti coloro che ne saranno incuriositi e che vorranno partecipare al concorso a premi che mette in palio tante gift card e la possibilità di donare materiale didattico alle scuole del territorio.

«La mostra “Aquarium – creature del mare” è un altro modo con cui, in Nhood, ci piace gestire i nostri luoghi di vita in modo divertente, educativo, innovativo, volto a valorizzare le eccellenze dei nostri territori, su tutte: il mare», spiega Floriana Borriello, direttrice del centro commerciale Neapolis che evidenzia: «Portare una tematica di sensibilizzazione come quella della tutela del nostro patrimonio marino, all’interno di luoghi accessibili al grande pubblico, come sono i centri commerciali, è un’occasione divertente e una grande responsabilità che ci vogliamo assumere per affrontare e condividere questioni fondamentali legate alla sostenibilità e alla natura, argomenti cruciali per il futuro della nostra città, Napoli, del nostro Pianeta e di tutti noi».