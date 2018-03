Napoli, retromarcia movida: baretti aperti tutta la notte nelle feste di Pasqua

Mercoledì 28 Marzo 2018, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Baretti aperti tutta la notte nelle feste di Pasqua. Sospesa, per le prossime festività e ponti, l’ordinanza sulla movida nella parte in cui prevede la chiusura dei locali entro le ore 3. In previsione del flusso di turisti previsto nel week end di Pasqua, l’anniversario della liberazione d’Italia e la festa dei lavoratori, l’amministrazione ha deciso di sospendere l’articolo 2 dell’Ordinanza Sindacale sulla movida, riconoscendo il servizio offerto dagli esercizi pubblici di «notevole importanza per l’utenza, oltre che per la somministrazione di bevande ed alimenti, anche per la disponibilità dei servizi igienici e per la sosta dei visitatori turistici». Agli esercizi commerciali sarà dunque lasciata la libertà di scegliere a che ora interrompere le attività solto nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile, 24 e 25 aprile, 30 aprile e 1 maggio. Soddisfatti di questo traguardo “i baretti di Chiaia virtuosi”, il gruppo di locali del centro di Napoli che si batte per sostenere una movida sana. «Ringraziano il sindaco Luigi De Magistris e tutta l’amministrazione comunale per aver riconosciuto il ruolo importante che i locali hanno nell’offrire un servizio ai turisti e a chi viene in visita a Napoli, consentendo alla città di essere al pari con le altre capitali europee - dichiarano i gestori - È questa la dimostrazione che anche i baretti sono un’attrattiva per Napoli e, come tale, hanno un ruolo fondamentale nei periodi di maggiore affluenza turistica. Fiduciosi che questo provvedimento sia l’inizio di una futura, proficua e continua collaborazione tra i gestori dei locali e le istituzioni per rendere la zona di Chiaia sempre più viva e meta dei numerosi turisti che negli ultimi anni hanno ripopolato la nostra città». Resta da ascoltare la risposta dei residenti che, in questi giorni di festa, dovranno rinunciare a riposare.