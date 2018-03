Movida a Napoli, il Tar dà ragione ai baretti: «Via libera ai tavolini all'aperto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Marzo 2018, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 10:23

Il primo round della guerra dei tavoli ai baretti di Chiaia se lo aggiudicano i titolari delle attività. Due giorni fa il Tar Campania ha emesso un'ordinanza, dopo il ricorso del titolare del locale «H2No» di via Bisignano 65, con la quale «sospende il provvedimento di annullamento della concessione di suolo pubblico» ottenuta precedentemente dal gestore e condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali calcolate in 750 euro, fissando la trattazione di merito del ricorso a febbraio 2019. Questo vuol dire che l'«H2No» potrà tornare ad esporre i tavolini all'esterno dell'attività (sul marciapiede). La prossima settimana si discuterà di un altro ricorso analogo, avanzato dal «Wild» (anche questo in via Bisignano), con un esito che i titolari danno per scontato. Anche al «Wild», infatti, il Suap (sportello unico attività produttive) del Comune ha notificato a gennaio scorso l'annullamento della concessione di suolo pubblico. La decisione della settima sezione del Tribunale amministrativo regionale apre un fronte nuovo per i gestori dei baretti e crea un precedente importante. Un effetto a cascata che, come un'onda per i surfisti, sarà probabilmente cavalcato dai titolari di altre attività, tutti pronti a presentare ricorso al Tar. La motivazione che ha spinto il Tribunale amministrativo ad emettere l'ordinanza di sospensiva fa leva sul «pregiudizio grave e irreparabile arrecato all'attività commerciale» derivante dal «provvedimento di annullamento della concessione». In sostanza si fonda sul danno economico ricevuto dal baretto.