Napoli, la prima volta della Msc Seaview: è la nave da crociera più grande mai costruita in Italia

Lunedì 11 Giugno 2018, 19:11 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 19:11

Bella e maestosa. Msc Seaview è arrivato basta per la prima volta nel porto di Napoli, prima tappa della sua crociera inaugurale. È la nuova ammiraglia della flotta Msc Crociere che ora sviluppa il suo programma di vacanze itineranti su 15 navi. È anche la nave da crociera più grande mai costruita in Italia: è gemella della Msc Seaside ed entrambe sono state costruite nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Grazie al suo design iconico e innovativo, Msx Seaview segna un punto di svolta nell’architettura navale contemporanea, offrendo grandi spazi all'aperto e una promenade esterna che abbraccia per intero la nave, offrendo agli ospiti l’esperienza unica di vivere la vacanza ancora più a contatto con il mare. Per questa sua peculiarità, MSC Seaview consente agli ospiti di avere un vero e proprio lungomare che si sviluppa su vari livelli dove, affacciati sul mare ci sono bar, ristoranti, negozi, locali notturni. Insomma in ogni aspetto della vita a bordo, dalle cabine alle suite con terrazza e ai balconi privati, oltre alla possibilità di mangiare e bere “al fresco” in vero stile mediterraneo, fino alle palestre e alle lussuose cabine spa all’aria aperta.«Sono davvero orgoglioso di poter presentare oggi alla città di Napoli questa nave che rappresenta il meglio dell’offerta crocieristicaoggi disponibile sul mercato a livello globale - ha spiegato Leonardo Massa, country manager della Vompagnia -. L’anno scorso, sempre a giugno, celebravamo l’arrivo a Napoli di Msx Meraviglia, anch’essa fresca di battesimo. Per il secondo anno consecutivo, quindi, Msc Crociere ha deciso di posizionare l’ultima nata a Napoli, confermando ancora una volta la centralità di questo territorio nelle proprie strategie. Nel corso dell’anno movimenteremo nello scalo partenopeo 167.000 crocieristi grazie a 38 scali effettuati da MSC Seaview e da MsC Opera».«Con Msc Seaview vogliamo offrire un’esperienza di vacanza unica e completamente nuova rispetto al passato, avvicinando i crocieristi al mare come mai è avvenuto prima - continua Massa -. “Ciò è reso possibile grazie ad una precisa svolta nell’architettura della nave che riesce ad offrire un numero di grandi spazi all’aperto record e una promenade esterna che abbraccia per intero la nave.Msc Seaview dopo Napoli toccherà Messina, Malta, Barcellona, Marsiglia e Genova. E poi tornerà a Napoli ogni lunedì per tutta l’estate. D’inverno, invece. si trasferirà in Brasile.I numeri di MSC Seaview. La nuova ammiraglia è lunghezza 323,3 metri; larga 41 metri e alta 72 metri. La stazza lorda è 153.516 tonnellate. Può ospitare 5.331 persone oltre alle 1.413 dell’equipaggio. Può viaggiare ad una velocità massima di 21,3 nodi.