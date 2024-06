Un anno di cantiere per rimettere in sesto una parte della sede municipale di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, da tempo negata alla cittadinanza. L'edificio comunale di piazza Michele De Iorio, che ospitava uffici e servizi della VI Municipalità, è stato chiuso a maggio 2023 in seguito alle denunce del personale per problemi di sicurezza. Palazzo San Giacomo ha già stanziato le risorse che, a ben vedere, sono utili per recuperare un'area circoscritta della struttura posta nel centro storico del popoloso quartiere di Napoli Est.

La sede municipale di Ponticelli, infatti, è costituita da due corpi di cui uno con struttura in muratura di tufo e l'altro, realizzato negli anni Settanta, caratterizzato dalla facciata vetrata: con le risorse a disposizione del Comune - un milione di euro - si metterà mano in una porzione di quest'ultima ala. È la parte dell'edificio compresa nel primo lotto dei lavori di adeguamento funzionale e impiantistico per il quale il Servizio “Coordinamento e gestione tecnica del patrimonio” ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. In particolare, si lavorerà negli ambienti del piano terra e del primo piano con interventi su impianti elettrici, idraulici, di climatizzazione e su quelli speciali con l'obiettivo di «assicurare almeno la riapertura al pubblico dei servizio demo-anagrafici, di assistenza sociale e di inclusione».

La manutenzione straordinaria si concentrerà, dunque, sui locali degli uffici circoscrizionali della VI Municipalità con l'obiettivo di renderli «maggiormente fruibili alla cittadinanza, sicuri e innovativi». Al piano terra, un ambiente di circa novanta metri quadrati sarà riservato ad attività associazionistiche. Saranno realizzati nuovi bagni. Le due guardiole, per i servizi di portineria e di vigilanza, saranno riqualificate così da consentire agli operatori il completo monitoraggio attraverso nuovi infissi in alluminio scorrevoli e apribili. Si punta sulla maggiore accessibilità attraverso rampe prive di gradini e con una pendenza adeguata. Necessario l'adeguamento antincendio. Inoltre, l'atrio ai piedi della torre - è la Torre dell'Orologio di Riccardo Dalisi - sarà chiuso. Qui saranno rimossi gli infissi interni e sostituiti con nuovi in legno laminato. Il primo piano sarà destinato ai servizi demo-anagrafici con quattro sportelli e alcune postazioni. Si fa spazio agli uffici degli assistenti sociali e del personale dei servizi di inclusione sociale quali reddito inclusione, reddito di cittadinanza, assegno di inclusione e altri. Prevista la completa rimozione di tutte le tramezzature, la realizzazione di nuovi servizi igienici e lavori sui vari impianti.

Occorre un anno di tempo per portare a termine tali interventi. L'allestimento del cantiere, stando agli atti, è stato programmato per lunedì 3 giugno ma - come evidenziato nella stessa documentazione - occorre lo sviluppo delle successive fasi progettuali. In ogni caso i lavori sono già stati affidati alle imprese attraverso gli accordi quadro: il primo lotto ha un importo di lavori di 710mila euro cui si aggiungono 67mila di progettazione esecutiva e direzione lavori, 33mila per lo smaltimento dei rifiuti, 15mila per incintivi tecnici, 55mila per spese generali e altri costi per un totale di un milione di euro. La cifra trova copertura nelle casse dell'ente di piazza Municipio: 400mila euro sono i fondi bloccati con la richiesta di quattro consiglieri comunali - Massimo Cilenti, Gennaro Demetrio Paipais, Catello Maresca e Rosaria Borrelli - e altri 600mila sono stati individuati dalla giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi tra i fondi destinati al Comune per il terremoto del 1980.

Restano fuori dai prossimi lavori le zone del secondo piano, adibito ad archivio, e del terzo piano, dove è posizionata l’aula del consiglio circoscrizionale, da riqualificare con successivi finanziamenti. Le ulteriori risorse sono indispensabili per la nuova impermeabilizzazione della copertura e il rifacimento a norma della facciata vetrata. In effetti, per mettere in sicurezza e riqualificare l'immobile in calcestruzzo armato e facciata vetrata è stato stimato un costo di quattro milioni e 200mila euro.

Resta l'incognita sui tempi. Ancora per molto, dunque, la sede municipale di Ponticelli resterà chiusa al pubblico e i residenti sono costretti a spostarsi verso San Giovanni a Teduccio dove è attivo l'unico Municipio della VI Municipalità, l'ente di prossimità più popoloso dell'intera città.