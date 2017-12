Musei, Natale a porte chiuse ​per i turisti che affollano Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 24 Dicembre 2017, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 10:34

A Napoli c'è il boom di turisti. Ma la città è pronta per accoglierli adeguatamente? A sentire i principali rappresentanti delle associazioni di categoria come Federalberghi e Abbac, «si poteva e doveva fare di più», perché troppe sono le lacune del sistema turismo soprattutto per trasporti e luminarie. Il fronte culturale, sebbene sia in crescita per numero e qualità dei servizi, ha anche creato malumore per la chiusura prevista a Natale. Domani (e il primo gennaio) infatti saranno chiuse tutte le strutture museali cittadine e regionali, compresi gli scavi archeologici di Ercolano e Pompei. Nessuna alternativa per i turisti se non quella di trovare rifugio nelle strade del centro storico. Oggi invece è previsto l'orario ridotto: tutti i musei di Napoli chiuderanno alle 14 (ultimo ingresso consentito tra le 13 e le 13.30) con l'eccezione del Museo Archeologico Mann che resterà aperto fino alle 19.30; Palazzo reale fino alle 20; Museo Pignatelli fino alle 17; Certosa e Villa Jovis a Capri fino alle 16. Il giorno di Santo Stefano invece gli orari saranno quelli ordinari.I visitatori del Museo e Real Bosco di Capodimonte potranno visitare la collezione Farnese, gli Appartamenti Reali, la Galleria delle arti dal 200 al 700, la sezione contemporanea e la mostra Carta Bianca. Capodimonte Imaginaire (secondo piano) a cura di Sylvain Bellenger e Andrea Viliani. Si tratta di una sfida che il Museo ha lanciato a dieci personalità famose in diversi campi, di diventare curatori della loro sala ideale, selezionando liberamente massimo dieci opere tra le 47mila conservate, avendo carta bianca con un solo obbligo: spiegare la propria scelta. Visitabili anche le mostre-focus: Jan Fabre. Naturalia e Mirabilia (secondo piano, sala 82) e L'Opera si racconta con il capolavoro di Pieter Bruegel La parabola dei ciechi e ascoltare il poema per orchestra composto da Stefano Gargiulo per l'occasione.