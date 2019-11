Napoli: museo Madre assediato dai rifiuti, i cittadini del quartiere fanno pulizia

Museo assediato dai rifiuti? Ci pensano i cittadini residenti a pulire e restituire decoro alla strada nel centro storico di Napoli. «Oggi è un giorno di festa per noi: via Settembrini è pulita grazie alle famiglie del quartiere che hanno risposto concretamente alla denuncia del Madre» commenta Laura Valente Presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee che ha più volte denunciato nel corso dell' anno , e lo scorso ottobre con una lettera al sindaco e alle autorità cittadine, il degrado della strada invasa dai rifiuti.

A settembre furono iinsieme alla presidente e al direttorea ripulire la strada con scope e secchi e a posizionare sulle scale attigue delle fioriere, poi rubate. «Ancora una volta la società civile dimostra maggiore sensibilità rispetto alle istituzioni preposte - spiega in una nota Valente, che ha richiesto alle autorità anche delle telecamere di sorveglianza esterne - e per questo la Presidente i lavoratori tutti del Madre sono riconoscenti ai cittadini che stanno affiancando la loro battaglia. È la conferma del radicamento del Madre nel suo territorio. Il Museo appartiene ai napoletani e ai campani tutti. E continueremo a difenderlo. Dentro e fuori le sue mura. E da oggi non siamo più soli».Le criticità per la presenza di rifiuti indicate dalla Presidente Valente, che ne ha fatto una battaglia prioritaria, sono in particolare a Via Settembrini e in via Loffredi, così come ha denunciato l' impossibilità per questioni di decoro di usare una delle due uscite del museo.