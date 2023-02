Napoli, nasce la Casa di Risonanza per rigenerare gli spazi di Ponticelli

Residenti, artisti e giovani professionisti opereranno in sinergia per riqualificare alcuni spazi del Centro polifunzionale 'Ciro Colonna', l'ex scuola comunale di Ponticelli, nella zona Est di Napoli, che accoglie diverse realtà associative impegnate in favore di giovani e famiglie. Il processo di rigenerazione porterà alla nascita della "Casa di Risonanza" come luogo di incontro e condivisione del quartiere di Napoli Est.

La trasformazione di alcune aree della struttura al civico 42 di via Curzio Malaparte avverrà in maniera condivisa e coinvolgerà diverse figure come artisti, artigiani, architetti, curatori, musicisti professionisti, tecnici dell'audio e fonici. Più concretamente si opererà per recuperare i dispositivi audio conservati nel bene, attualmente inutilizzati, e si realizzeranno arredi e sculture sonore per rendere belle e accoglienti l’arena esterna e le aree verdi. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti coinvolgendo la comunità che quotidianamente frequenta il Centro polifunzionale 'Ciro Colonna' insieme ai giovani del territorio così da valorizzare idee e talenti, raccogliere esigenze e valorizzare le energie dal basso.

Il progetto "Casa di Risonanza" - vincitore dell’avviso pubblico Creative Living Lab 2022, IV edizione promosso dal Ministero della Cultura - vede protagoniste diverse realtà: la onlus Maestri di Strada, le associazioni Collettivo Zero, SongArt e Trerrote (Teatro, Ricerca, Educazione) insieme a Needle Napoli. Attraverso alcuni laboratori già avviati è stata realizzata una mappatura del territorio per evidenziare bisogni e desideri dei residenti. Altre esperienza saranno messe in campo prossimamente: percorsi di attivismo poetico, di scrittura creativa, di registrazioni di suoni e voci del quartiere che, insieme ai brani musicali, comporranno una narrazione sonora e corale del territorio con tante storie degli abitanti. Fondamentale sarà l'intervento dell'artista Edoardo Aruta che coinvolgerà autori come Giuseppe Abate e che lavorerà, insieme a SongArt, all'autocostruzione dei dispositivi sonori.





Tassello fondamentale del progetto è la riqualificazione architettonica di un'area del centro Colonna. Curato dal collettivo Needle seguendo la logica dell'agopuntura urbana e dell'autocostruzione, tale intervento permetterà di realizzare elementi di arredo urbano leggeri e sostenibili. Sarà una soluzione per restituire decoro agli spazi poco utilizzati dell'ex cittadella scolastica di Ponticelli così da consentire il pieno utilizzo. La rigenerazione degli spazi passerà anche attraverso il sound system da realizzare: sarà un dispositivo sonoro portatile da utilizzare anche in “incursioni musicali” sul territorio. Musicisti e deejay potranno esibirsi portando “pezzi” di narrazioni musicali da restituire alla comunità. Queste, infatti, includono voci, storie, suoni e musiche raccolte attraverso gli smartphone e la piattaforma Epicollect5 che saranno ispirazione per partiture musicali, basi di canzoni, dei beat, eccetera.

«Credo che la peculiarità di questo progetto e il nostro interesse di continuare la collaborazione con Aruta consista nell'importanza della tradizione orale, dai cantastorie ai trapper, come mezzo di comunicazioni e di autodeterminazione. L'intervento vuole quindi ascoltare il territorio, registrare le sue voci e i suoi suoni e aumentarne l'intensità attraverso i dispositivi audio», afferma Andrea Pastore, curatore del progetto e vicepresidente di Collettivo Zero, che aggiunge: «L’intervento principale sarà la riqualificazione architettonica dell'arena esterna del Centro Ciro Colonna, curata da Needle. L'opera di Aruta sarà una sorta di "richiamo delle sirene" che ci auguriamo possa amplificare il messaggio divulgato da Maestri di Strada e dalle altre associazioni che ogni giorno si prodigano per i giovani del quartiere».

«Con “Casa di risonanza”, grazie al sostegno del Ministero della cultura, aggiungiamo un altro tassello al funzionamento del Centro “Ciro Colonna”: la piccola e spoglia arena che per tre anni ha accolto la nostra comunità di operatori, quando i locali interni erano impraticabili, con questo progetto avrà finalmente uno spazio attrezzato a disposizione del quartiere che contribuirà a creare un nuovo paesaggio urbano, artistico e sonoro a Ponticelli», Cesare Moreno, presidente della onlus Maestri di Strada, realtà che ha in affido la struttura comunale di via Malaparte che, già da mesi, ospita ed è gestita da una comunità di undici associazioni.