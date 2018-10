Napoli, niente fondi per i palazzi storici: Archivio e Anagrafe a pezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo Palazzo San Giacomo cade a pezzi, ma altri siti del Comune - e non solo, come i porticati del San Carlo - sono messi malissimo. Il tema è la mancanza della manutenzione ordinaria che non si fa perché Palazzo San Giacomo è un ente in predissesto. Si arriva al paradosso di avere finanziamenti milionari in conto capitale come quelli del «Patto per Napoli» e dunque spendibili perché non pesano sul bilancio corrente, ma non ci sono fondi cash per aggiustare una scala. A questo si aggiunga che i progetti che si possono avviare come quelli del «Patto» necessitano di un iter per le gare di appalto che dura almeno un anno, si può ben capire da cosa derivi il degrado, al netto delle responsabilità degli enti in questione.Detto di Palazzo San Giacomo - tre crolli in quattro mesi - in tema di immobili comunali in attesa di restauro per essere messi a reddito o semplicemente renderli sicuri per chi vi lavora, lo stabile di piazza Dante, ex ufficio anagrafe, non scherza. Un sito monumentale il cui valore è stimato superiore ai 15 milioni. Ci sono infiltrazioni, pavimenti scrostati, problemi di staticità, insomma il solito menù. Gli uffici comunali al suo interno - proprio come a Palazzo a San Giacomo - sono attivi anche se i dipendenti sono così pochi che non si riescono a fare più di 10 carte di identità al giorno. Dal «Patto per Napoli» che risale all'epoca di Gentiloni premier, per l'immobile di piazza Dante ci sono ben 5,5 milioni. Anche qui però ci sono i soldi, ma per i lavori passeranno almeno altri 3 anni se non di più. Che uso se ne farà? Si dice che resterà sede del Comune ma, visto il boom turistico, non si può escludere la vendita, del resto l'immobile è di fatto in dismissione da un punto di vista amministrativo.Restando in ambito Comune c'è l'Archivio storico di via Pontenuovo, siamo nella zona di Cesare Rosaroll, a quattro passi dalla Stazione centrale e da via Foria. Dal 2016 è stato dichiarato pericolante e non vi lavora più nessuno. Ma dentro ci sono degli autentici tesori. Quel palazzo è antico, edificato alla fine del Seicento ed era la sede dell'Archivio storico del Comune. Lì dentro sono custoditi tutti i documenti prodotti a Napoli dal 1300 all'Unità d'Italia. Nell'Archivio storico sono custoditi migliaia di faldoni con atti della Napoli secentesca e settecentesca. In quelle stanze sono conservati pezzi pregiatissimi come le lettere autografe di Giuseppe Verdi che si rammarica di non poter assumere la direzione del conservatorio di Napoli e il progetto originale di Vanvitelli per la realizzazione della Villa Comunale. Ci sono i soldi sempre del «Patto» ma qui manca ancora la delibera e il progetto, nella sostanza se non si trova una sistemazione per i documenti difficile intervenire.