Napoli, niente marciapiedi in via Nuova San Rocco, pericolo per i pedoni

Una giovane donna inveisce contro l’auto che sfreccia, mentre lei cerca di proteggere il suo bambino nel carrozzino. Una scena che si vede di frequente in questi giorni lungo via Nuova San Rocco, dove i marciapiedi non esistono più a causa di lavori in corso. Vi sono infatti transenne su entrambi i lati della carreggiata e, soprattutto, su ambo i lati del marciapiedi. Un pericolo per i pedoni, specie le mamme con bambini che ogni giorno attraversano la strada. Lungo la strada che collega la zona di San Rocco con Capodimonte e i Comuni dell’area nord il rischio è di essere investiti da auto e scooter che sfrecciano.

Come accaduto pochi giorni fa a una giovane mamma con il bimbo nel passeggino costretta a camminare al centro della carreggiata. Da qui l’appello di alcuni cittadini, che si sono rivolti al consigliere della III Municipalità Gennaro Acampora, che spiega: «Da un lato c’è una struttura comunale, Villa De Luca, dall'altro un muro che pare sia di proprietà privata. Questa gravissima criticità ogni giorno mette in pericolo centinaia di persone, che si vedono costrette a camminare per strada tra i veicoli che sfrecciano ad alta velocità e senza alcun controllo di vigili urbani».

Acampora ha perciò chiesto la documentazione idonea all'ufficio tecnico della Municipalità e all'ufficio patrimonio del Comune di procedere dopo tanti mesi a spicconature e messa in sicurezza per rimuovere le transenne. «Ho chiesto inoltre all’assessore Clemente di farsi carico per le sue deleghe - aggiunge - di intervenire e alla polizia municipale di procedere con un servizio adeguato a tutela della cittadinanza, per sorvegliare la viabilità in quanto la situazione resta critica e molto pericolosa».

