Napoli, la lunga notte della movida: «Gli spacciatori di droga stanno festeggiando»

Giovedì 29 Marzo 2018, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 10:04

Per i comitati dei residenti nelle aree della movida non è certo una novità. Che giri droga e lo spaccio avvenga sotto la luce dei neon dei locali l'hanno dichiarato più volte, denunciandolo alle forze dell'ordine. In fondo, l'ordinanza n.1224 del 24 novembre scorso era nata proprio dopo un tavolo sulla sicurezza all'indomani di una scia di episodi criminosi a Chiaia. Come quello avvenuto la notte del 19 novembre tra via Bisignano e via Carlo Poerio, quando ci fu uno scontro tra due gruppi di giovani provenienti da San Giovanni a Teduccio e Fuorigrotta, che rischiò di trasformarsi in tragedia poiché uno dei contendenti dopo aver estratto una pistola fece fuoco ad altezza d'uomo. Il bilancio fu di sei giovani feriti, quattro per arma da fuoco e due per accoltellamento, e gli inquirenti non esclusero che dietro allo scontro potesse esserci la droga. Gli spacciatori si confonderebbero tra la folla dei baretti e numerosi sono stati beccati in flagranza di reato, oppure sono in fila in attesa che i clienti vadano da loro come succede in piazza Bellini, dove gli immigrati africani vengono assoldati per la vendita e frequentemente arrestati dalle forze dell'ordine.Ultimamente ci sarebbe una nuova area adibita alla vendita di stupefacenti nel centro. In particolare in un vicolo tra via Palladino e Mezzocannone la vendita avviene con estrema facilità, approfittando del fatto che è poco illuminato. Acquisti che sono poi immediatamente consumati, come immortalato in vari video consegnati al Comitato per la Quiete Pubblica da un residente.