Napoli, dalla Nunziatella al Parlamento europeo: allievi in visita a Bruxelles

«Per la prima volta la Nunziatella di Napoli è entrata al Parlamento europeo. Sono orgogliosa di aver contribuito convintamente a raggiungere un simile privilegio. A Bruxelles avevo promesso soddisfazioni per il nostro Sud. La presenza e l'incontro della Nunziatella con le massime autorità di questa istituzione è quanto di più bello possa esserci». Lo ha dichiarato l'eurodeputata del Ppe / Forza Italia Lucia Vuolo tra gli organizzatori dell'evento.

«Per me e per l'Italia intera una soddisfazione che finora nessuno poteva vantare. I giovani dell'Accademia hanno avuto l'opportunità di incontrare la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il Presidente del Gruppo Ppe Manfred Weber e il Segretario Generale del Parlamento europeo Alessandro Chiocchetti», ha concluso Vuolo. Gli allievi hanno visitato l’Accademia militare del Belgio, la Nato, il Parlamento europeo, la Comunità europea e ospitati dall’Ambasciatrice italiana in Belgio quindi dagli Ambasciatori a capo della rappresentanza italiana presso l’Ue e presso la Nato.