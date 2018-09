Molte graffe, poche giostre: la nuova Edenlandia tra ombre e luci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 14 Settembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Digitando su Google «Edenlandia» esce fuori un numero info. Ma il telefono respinge la chiamata: quel numero, ieri, non è attivo. Potrebbe essere questo il simbolo della partenza balbettante dell'Edenlandia 2.0, riaperto da quasi due mesi dopo anni di chiusura e già al centro di diverse critiche. Prezzi alti, poche attrazioni attive, aspettative non soddisfatte.«Difficilmente tornerò», dice Manola. Ha portato giorni fa la figlia al parco di divertimenti e ne è uscita delusa. Perché ha trovato la maggior parte delle giostre chiuse e non è la prima volta: «Sono venuta a luglio e si è detto che a settembre avremmo potuto usare tutte le attrazioni, anche quelle di una volta che avevamo tanto decantato ai nostri ragazzi. Ho atteso qualche giorno dopo l'inizio del mese: è stato brutto appurare che non sono ancora aperti» racconta. Qualcuno si lamenta dei prezzi: «Troppo alti per un numero tanto basso di giostre. Chiaramente, essendocene solo alcune, si è portati a rifarle e a spendere molto avendo usufruito di poco» dichiara Sergio. Donato, un anziano, lamenta invece l'assenza di panchine. Andrea va al di là: «Più che appena aperta sembra che stiano per chiuderla di nuovo». Su Tripadvisor la musica non cambia: su 258 commenti 64 sono «pessimo», 54 «scarso» e il resto lo valuta «mediocre», mentre le recensioni positive sono pochissime. Anche qui piovono le critiche: «Fanno pagare i giri in giostra a chi accompagna una bimba di due anni». Sul sito si legge, ancora prima di aprire la pagina, «L'attesa è finita». E nei viali risuona l'inno dal refrain «La magia è tornata». Però tutti i giochi di una volta, quelli a cui il vecchio pubblico si era affezionato, sono accompagnati dalla dicitura «next opening»: gli attesissimi tronchi, la nave e il castello di Lord Sheidon, la casa stregata, il Festival delle beffe e la Vecchia America.