Napoli, una nuova Piazza Garibaldi; De Luca: «Avrà qualità internazionale»

«Abbiamo firmato un protocollo con le Ferrovie dello Stato per l'area di Piazza Garibaldi che vogliamo sia una porta orientale di ingresso a Napoli di qualità internazionale». Lo ha detto il governatore campano Vincenzo De Luca su Facebook.

«Candidiamo - ha spiegato - un progetto di riqualificazione di Garibaldi e del nodo ferroviario con l'area dello scalo merci. Siamo già impegnati con Eav nella riqualificazione di questo nodo del trasporto ma anche di riqualificazione urbanistica, vorremmo realizzare lì un intervento di quelli che si possono vedere di solito a Parigi, Berlino, Londra, di grande architettura oltre ad un hub trasportistico per il traffico nazionale, le metropolitane, la Circumvesuviana e il traffico su gomma all'ingresso della città per decongestionare Napoli. In più in questi giorni potenziamo il tremo Frecciargento che collega Caserta e Benevento con Roma».