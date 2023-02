Napoli, nuove piante nel parco di Ponticelli: sos sulla manutenzione del bene

Nuova vita per il parco 'Sergio De Simone' di Ponticelli, quartiere nella zona Est di Napoli. Nello spazio verde sono arrivate nuove piante grazie al progetto di riqualificazione finanziato dalla Regione Campania. Il cantiere, grazie alla proroga, andrà avanti fino a marzo ma c'è preoccupazione sulle condizioni del bene comunale dopo che gli operai andranno via.

Sei esemplari di Ginkgo biloba sono stati piantumati in due diverse aiuole del parco di Ponticelli, ventiduemila metri quadrati di polmone verde che da gennaio dello scorso anno sono gestiti dai "Bros" e dall'impresa che ha vinto l'appalto. Così, oltre alla pulizia quotidiana di prato e vialetti, sono arrivati altri interventi: dalla potatura delle piante alla riparazione della recinzione vandalizzata, dalla rimozione di rifiuti alle nuove essenze appena arrivate. Altre azioni dovranno essere messe in campo per far tornare decoro e sicurezza nel parco intitolato al piccolo Sergio, giovane vittima dell'Olocausto. Niente, però, ricorda tale circostanza: le targhe poste all'ingresso della struttura comunale sono state distrutte tempo fa, mai sostituite. Non è andata meglio per panchine, fontanelle, giostre anch'esse distrutte negli anni insieme all’impianto d'illuminazione che è praticamente inesistente.

Sarà riparato e saranno installate diverse videocamere di sorveglianza. É quanto prevede il progetto finanziato da Palazzo Santa Lucia e portato avanti, attualmente, da circa una quindicina di “Bros” insieme a squadre di tecnici specializzate nelle diverse mansioni. Si dovrà rimettere in sesto anche l'impianto di irrigazione e creare nuovi spazi per giovani e famiglie che utilizzano il parco normalmente affidato alla gestione della VI Municipalità di Napoli (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio).

La preoccupazione degli operai riguarda proprio la futura gestione dei polmoni verdi dalla primavera in poi. Difatti, a fine marzo scadono i contratti relativi ai progetti di recupero e riqualificazione dei parchi municipali napoletani: a Napoli Est sono interessati, oltre il De Simone, anche il parco di Villa Salvetti e il parco in via delle Repubbliche Marinare. Qui sono impegnati gli ex Bros, gli altri disoccupati di lunga durata e i lavoratori svantaggiati che hanno operato per rendere più accoglienti le aree verdi in questi ultimi mesi.