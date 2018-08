Napoli, nuove voragini a Pianura dopo le piogge: la buca nella strada è da record

Giovedì 30 Agosto 2018, 19:49

Dopo le ultime e intense piogge che hanno interessato gran parte della città di Napoli, a Pianura torna la paura per i dissesti e i cedimenti del manto stradale.«Non è la prima volta che si verifica un cedimento di questo tipo», ammonisce Raffaele Etiope, residente in via Cannavino. «Succede spesso, proprio al centro della strada, ormai ci siamo abituati. La buca si è allargata ogni giorno di più proprio in direzione del collettore che raccoglie le acque piovane nel sottosuolo. Adesso, quando piove, si allaga tutto».La buca è stata chiusa, ma i timori restano: «Non ci fermeremo - chiosano i residenti - Vogliamo verifiche del manto stradale per scongiurare inutili pericoli per noi cittadini e per gli automobilisti in transito».