Napoli, nuovi attraversamenti stradali a via Miano: «In campo per scongiurare incidenti gravi»

Ieri la giunta comunale, su proposta degli assessori Cosenza e De Iesu, ha approvato l’intervento di realizzazione degli attraversamenti rialzati a via Miano.

Il progetto prevede la realizzazione di 2 attraversamenti rialzati, da posizionare nel tratto compreso tra via Bosco di Capodimonte e via Manfredi, utili a facilitare l’attraversamento pedonale e, contestualmente, a rallentare la velocità su una delle più importanti arterie della città di collegamento tra la zona collinare e il centro, rendendola più sicura rispetto al rischio incidenti.

«Prosegue l’attività di miglioramento della sicurezza stradale in città fissato tra le priorità immediate dell'Amministrazione» hanno commentato gli assessori. «A settembre è stato dato avvio al programma di rifacimento delle strisce pedonali in città e con priorità innanzi alle scuole» ha ricordato Cosenza «attività oggi in corso con più squadre in campo coordinate da Anm; in via Caracciolo sono stati inseriti anche dissuasori e bande sonore per rallentare la velocità».

«Con la delibera di ieri» ha continuato l’assessore De Iesu «si interviene in via Miano nel tratto interessato da incidenti gravi. In questi mesi, l’Amministrazione ha partecipato a numerosi tavoli con la Prefettura di Napoli per giungere a soluzioni per la messa in sicurezza delle strade dall’irresponsabilità di alcuni”.

Tutte le attività in corso confluiranno in un unico piano di sicurezza stradale al quale gli uffici preposti stanno lavorando.