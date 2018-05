Mercoledì 23 Maggio 2018, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 12:30

Questa mattina si sono verificati nuovamente cedimenti di calcinacci all'interno della Galleria Principe di Napoli. È il secondo episodio nel giro di pochi giorni dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco intervenuti lunedì scorso, quando si staccarono numerose pietre dall'arcata di uno degli ingressi principali. Nessuno è stato ferito.I crolli sono avvenuti in un altro punto della struttura, ma anche in questo caso i calcinacci si sono staccati dal soffitto e dai fregi di alcuni capitelli decorati. Sul posto sono intervenuti ancora i vigili del fuoco e gli esperti dell'ufficio tecnico del Comune di Napoli che hanno predisposto l'immediata chiusura della Galleria, al momento interdetta al pubblico in attesa di ulteriori accertamenti tecnici.