Una sedia, una canna da pesca e un buca. A quanto pare in città si riesce a pescare anche sul ciglio di un marciapiede. È questa la forma di protesta che ha ingegnato chi è ormai stanco di aspettare che sia ripristinato il manto stradale di via Andrea Vaccaro, zona Vomero. Vedi Napoli e poi… cadi, si potrebbe rivisitare così la famosa citazione di Goethe, perché è proprio l’ironia il mezzo con cui i partenopei stanno cercando di smuovere un po’ le cose. Un sarcasmo che sa di genialità, basti pensare alla canna da pesca con tanto di esca, per capire l’inventiva di chi è ormai stanco di aspettare. La buca, ormai diventata viragine è in corrispondenza di un posto auto (con tanto di strisce blu). L’area è stata delimitata e messa in sicurezza con delle transenne, ma quel che crea malcontento sono i lunghi tempi di attesa nel ripristinarla.

Già da giorni Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari e presidente della Circoscrizione Vomero, sta riponendo l’attenzione sulla questione dei dissesti del quartiere Vomero, e il suo ultimo riferimento riguarda proprio via Andrea Vaccaro: «Anche in questi giorni di fine estate continuano ad arrivare segnalazioni di nuove buche e dissesti che si aprono sui marciapiedi e sulle carreggiate delle strade. Particolarmente interessati al fenomeno, rimanendo sulla collina vomerese, sono i tratti pedonalizzati di via Scarlatti e di via Luca Giordano - continua Capodanno - Emblematico, al riguardo quanto si sta verificando al Vomero in via Andrea Vaccaro, dove nei mesi scorsi era stato segnalato un piccolo dissesto. Ma, dal momento che non si è provveduto subito a eliminarlo, nel tempo il dissesto si è trasformato in un inghiottitoio, dando luogo a una voragine, a ragione della quale è stato necessario transennare un tratto di carreggiata, chiudendo al traffico l'importante arteria di collegamento tra via Aniello Falcone e via Luca Giordano. Una vicenda che la dice lunga sui ritardi con i quali gli uffici preposti intervengono, aggravando situazioni che potrebbero invece essere risolte con minori disagi e dispendi se affrontate tempestivamente. Adesso - conclude Capodanno - bisognerà aspettare chissà quanto tempo prima che il dissesto venga riparato e la strada restituita alla viabilità, aprendo un altro dei tanti cantieri che purtroppo, con la ripresa di tutte le attività e con l'inizio del nuovo anno scolastico, stanno contribuendo a rendere ancora più caotico il traffico cittadino».

Si solleva così la questione, richiamando l’attenzione degli uffici competenti, con particolare riferimento agli interventi per la riapertura - si spera in tempi rapidi, proprio di via Vaccaro.