Napoli, nuovo cantiere in via Depretis e strada dimezzata: è paralisi

Sabato 30 Marzo 2019, 08:30

Il risveglio è sempre un incubo. Perché tra piazza Municipio e il cantiere della metropolitana e via Depretis di notte cambia tutto. Non che manchino gli avvisi, ma dimezzando le carreggiate la mattina diventa un incubo. E chi deve percorrere quell'arteria ogni volta si deve armare di pazienza. Perché l'ingorgo è assicurato.Da due giorni sono iniziati i lavori in via Depretis. Via i sampietrini arriva l'asfalto. Carreggiata dimezzata e traffico in tilt. La fermata dei mezzi è la prima incognita. Oltre a leggere «soppressa» inizia la caccia al tesoro per riuscire a comprendere come ci si debba muovere. È necessario spostarsi, a dirlo gli stessi operai: «Vada su, verso mia Medina». Una bel tratto di strada, non c'è dubbio, ma non c'è alternativa.