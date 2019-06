Giù l'ex cinema, nuovo crollo nel Lavinaio: «Qui sta cadendo tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 3 Giugno 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Lavinaio sta andando in frantumi. Il crollo dell'ex cinema Vesuvio nel quartiere Pendino, avvenuto ieri nel primo pomeriggio, ha fatto tremare la terra e i residenti dei vicoli nel ventre di Napoli. Per miracolo, non si è ferito nessuno, ma il cedimento di una parte interna del palazzo abbandonato che un tempo ospitava film e spettatori non è che l'ultimo segno della fragilità di una fetta di città devastata: «Serve assolutamente un piano di edilizia straordinaria per il Lavinaio spiega il presidente della II Municipalità Francesco Chirico Perché è il territorio messo peggio in tutta Napoli». I palazzi, qui, non hanno praticamente più colore. L'intonaco è solo un ricordo: le facciate sono tutte grigio cemento e verde delle reti di protezione. Ad appesantire la situazione si aggiunge il fatto che «si tratta di una zona di mercato e molto popolosa», denunciano residenti e commercianti.