Maradona, nuovo murales a Napoli: Jorit apre il cantiere a Quarto nel giorno di Natale

Un murales per Maradona dalla mano di Jorit. Il famoso Street artist napoletano ha cominciato ieri un nuovo lavoro sulla parete di un palazzo di Quarto, un lavoro dedicato interamente all'ex fenomeno del Napoli scomparso un mese fa.

«Tu lo chiami dio ma io non lo conosco, vive in cielo il tuo dio e noi siamo in un fosso, il mio D10 non giustifica le contraddizioni, lui si schiera e combatte, non rimanda al domani, lui non deve incarnare le mie aspirazioni lui mangia con me procediamo a tentoni. Tu lo chiami dio, ma il mio D10 non vive in cielo non sa neanche volare se ho bisogno di lui non lo devo pregare non divide le acque non moltiplica i pani il mio D10 è la mia pancia e muove lei le mani. Voglio diventare l’idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires» si legge dal post pubblicato da Jorit su Instagram.

