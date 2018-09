Napoli, nuovo ospedale a Fuorigrotta: «Così il quartiere diventerà invivibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Settembre 2018, 10:30

I napoletani che ne hanno viste tante non temono i cambiamenti a prescindere: hanno il timore che i soldi investiti per una struttura pubblica vengano sprecati. Dinanzi, quindi, all'ipotesi di spostare l'ospedale San Paolo dall'angusta via Terracina per ricostruirlo nella più ampia zona di via Campegna, i residenti esprimono un generico Ni giustificato dal disastro amministrativo che a pochi metri è sotto gli occhi di tutti. Vale a dire la bonifica di Bagnoli ancora bloccata e lo scempio del Parco dello Sport ricco di impianti mai utilizzati. «Qui vicino, proprio di fronte spiega infatti Luciano, parrucchiere proprietario di un negozio da 18 anni nel quartiere hanno creato un bellissimo campo sportivo con campi di calcio, tennis e pista di pattinaggio: l'avete mai visto voi? L'hanno messo a disposizione della città? Allora possiamo pure accettare che il nuovo ospedale San Paolo lo facciano qui, ma se viene rilanciata l'intera zona altrimenti produrrà solo ulteriore confusione». La diffidenza, insomma, regna sovrana. Non è tanto la sindrome nimby che impedisce la creazione di qualsivoglia struttura sotto la propria casa, è più scoramento misto a sfiducia nelle istituzioni locali.