Napoli, nuovo parcheggio in via De Ruggiero: no di 4 consiglieri municipali

Levata di scudi al Vomero per il nuovo parcheggio previsto in via De Ruggiero. La Giunta comunale del Comune di Napoli ha infatti da poco approvato una delibera che va ad integrare il Programma urbano parcheggi, risalente agli anni del sindaco Iervolino.

L’integrazione prevede la creazione di 900 posti auto spalmati sui tre nuovi parcheggi cittadini, tra cui proprio quello collinare. In questo caso si tratta di 272 box pertinenziali, quindi privati, che hanno fatto storcere il naso a tanti residenti, preoccupati da eventuali rischi idrogeologici e fautori di una mobilità maggiormente sostenibile, ma anche a qualche amministratore locale.

A firmare una nota congiunta d’opposizione al progetto sono i consiglieri della Municipalità 5 Vomero Arenella, Antonio Culiers di Forza Italia e Adolfo De Santis di Centro Democratico. «Apprendiamo dai giornali – si legge nella nota - la volontà della giunta comunale di riprendere un progetto del 2010 per la realizzazione di un parcheggio residenziale (per la precisione box interrati) nella zona di via de Ruggiero. Tale progetto, oltre ad essere vetusto, si rileva inutile e dannoso. Nella zona già sono stati creati parcheggi di questo tipo e per oltre la metà sono ad oggi rimasti invenduti. Scavare all’interno della strada, tra i palazzi, diventa davvero un pericolo per la stabilità dei fabbricati, anche in considerazione dell’enorme quantità di sottoservizi inseriti nel corso di questi 15 anni».

I due rappresentanti del parlamentino di via Morghen chiedono inoltre che l’ente di prossimità, presieduto dall’esponente del Partito Democratico Clementina Cozzolino, venga consultato in merito all’iter di approvazione del progetto.

«Inoltre – scrivono Culiers e De Santis - appare quanto meno irrituale, prevedere un simile intervento, senza consultare la municipalità, essendo lo stesso progetto afferente ad una strada secondaria. In ultimo, rileviamo che il territorio ha bisogno di parcheggi pubblici, non certamente di altri parcheggi privati che il tempo e l’esperienza hanno dimostrato essere inutili e non appetibili per i cittadini. Soprattutto, esprimendo la nostra contrarietà all’opera, evidenziamo che i danni arrecati alla cittadinanza ed al tessuto commerciale della zona (dove sono presenti anche esercizi commerciali storici), non sarebbero in alcun modo compensati con la realizzazione di box privati». Insomma, comincia un’altra battaglia, anche all’interno delle stesse istituzioni, sulla questione parcheggi al Vomero. Un fronte che vede già la strenua opposizione della “Rete Sociale No Box” ad altri posteggi da realizzare in piazza degli Artisti, via De Bustis e via Tino da Camaino. Palla ora al Consiglio Comunale e, forse, al Consiglio di Municipalità.