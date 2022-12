Napoli, nuovo punto accoglienza per i senza dimora nel centro antico

Napoli si dota di un nuovo punto di accoglienza per le persone senza fissa dimora. Domani, mercoledì 7 dicembre alle 11 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, sarà presentato il nuovo servizio di accoglienza a bassa soglia per le persone senza dimora organizzato presso il Sai (Sistema accoglienza integrazione) in via Santa Maria Vertecoeli, gestito dalla Cooperativa Sociale Medihospes nel centro antico.

Alla presentazione interverranno l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese, la direttrice dell'Area Welfare Mariarosaria Cesarino e la Cooperativa Sociale Medihospes rappresentata da Abdulkadir Monaco Abbdullai Omar.