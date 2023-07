Del nuovo sottopasso che collega il porto a piazza Municipio abbiamo raccontato tutto e vi abbiamo mostrato centinaia di fotografie e video. Quella bellissima infrastruttura, però, ha costi di manutenzione elevatissimi, anche perché custodisce ritrovamenti archeologici che meritano attenzione massima, soprattutto sul fronte della conservazione.

Proprio per garantire una manutenzione ottimale del molo angioino venuto fuori durante gli scavi, e lasciato in vista a beneficio di napoletani e turisti all'ingresso del sottopassaggio, il Comune di Napoli ha deciso di affidarsi a un privato che, con un progetto di sponsorizzazione, si assuma interamente i costi della manutenzione dei ritrovamenti archeologici.

Sembra una questione minima quella della manutenzione dei ritrovamenti, invece è già regolata da indicazioni precise della Soprintendenza che ha chiesto interventi a cadenza puntuale. Ogni tre mesi bisognerà disinfettare e contrastare gli attacchi biologici dai nuclei murari, dai paramenti murari, dagli intonaci e dalle pavimentazioni. A cadenza trimestrale bisognerà anche provvedere al diserbo della vegetazione che inevitabilmente si insinua tra le antiche mura.

A cadenza annuale, invece, bisognerà effettuare la completa pulitura a secco di tutti i ritrovamenti, utilizzando personale specializzato e materiali specifici.

Quotidianamente dovrà essere effettuato un controllo visivo in modo da intervenire con immediatezza per stuccare intonaci eventualmente danneggiati, effettuare la scarnitura delle malte ammalorate, ristabilire la coesione dei materiali, stabilizzare il livello della pavimentazione, più decine di altre attività che (giustamente) la Soprintendenza richiede per tenere sempre in buono stato di conservazione le vestigia.

La ricerca di uno sponsor, insomma, sembra urgente perché far fronte alle attività di manutenzione richieste è impresa impegnativa. Secondo fonti di Palazzo San Giacomo l'investimento annuale non è eccessivo, può aggirarsi intorno ai 40mila euro, ovviamente per la sola manutenzione dei reperti antichi.

Ma cosa viene offerto in cambio a un'azienda che accetta di diventare sponsor e di accollarsi l'onere della tutela dell'archeologia nel sottopasso della Metro? Non verrà offerta la possibilità di segnalare il nome dello sponsor con cartellonistica (e nemmeno con piccoli cartellini) nei pressi dei ritrovamenti archeologici, l'unica possibilità sarà quella di poter diffondere la notizia e ottenere un rientro in termini di immagine. Probabilmente un po' pochino rispetto all'impegno che viene richiesto e alla necessità di utilizzare personale specializzato (e quindi costoso) per le operazioni richieste.

«Il progetto rientra nelle possibilità offerte a ogni Ente dal Codice dei Beni Culturali - spiega l'assessore Cosenza che "governa" il sottopasso della Metropolitana - non è un'operazione nuova né unica nel suo genere. Si tratta di una maniera per ridurre i costi a carico dell'Amministrazione».

In realtà nella documentazione ufficiale si chiarisce che l'attivazione delle procedure di sponsorizzazione non esclude «la possibilità di ricorrere, successivamente, a forme di gestione indiretta». Significa che c'è anche la possibilità di cedere interamente la gestione dei resti archeologici ai privati? «No - taglia corto l'assessore - si tratta di una formula standard. Non intendiamo cedere il molo angioino ai privati».

Il dettaglio è contenuto nell'accordo di collaborazione nella cura degli spazi del sottopassaggio, stipulato con l'autorità portuale. In quell'accordo si stabilisce che sarà ila garantire la pulizia, la manutenzione generale, l'illuminazione e l'installazione (già realizzata) di quattro telecamere collegate con la Questura. In quell'accordo l'autorità portuale garantisce l'irrigazione delle alberature appena messe a dimora e, soprattutto, si carica l'onere delle garanzie sulla sicurezza delle aree di accesso del sottopassaggio.