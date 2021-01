Napoli, occupata la facoltà di Lettere dell'Università Federico II: è rischio domino

Prosegue l'occupazione di Lettere e Filosofia a Porta di Massa, con il Collettivo Studenti Federico II che nella mattinata di ieri ha indetto una conferenza stampa per spiegare i motivi dell'occupazione, per poi aprire un'assemblea prima coi lavoratori e precari, e poi con gli studenti. Occupare l'Università Federico II lo definiscono un «gesto estremo» dopo mesi in cui «siamo stati dimenticati da qualsiasi dibattito pubblico. Nessuno ha posto in maniera concreta all'attenzione di tutti i problemi dell'Università che ormai da un anno offre a noi studenti soltanto didattica a distanza. Per questo, e altri motivi, abbiamo occupato Lettere: per restituire a tutti il primo dei luoghi del sapere di cui siamo stati privati». L'occupazione però preoccupa il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Andrea Mazzucchi, che domani mattina incontrerà ancora il collettivo e fargli comprendere che «la loro occupazione sta impedendo a tanti studenti di proseguire le loro attività in presenza, che avevano mantenuto dall'inizio dell'anno accademico mantenendo le norme anti-Covid».

Sotto accusa è soprattutto la Dad. «Quella che doveva essere una scelta emergenziale, è ormai diventata da quasi un anno l'unico strumento didattico consentito. Ma anche prima dell'emergenza per il Covid, non ci piaceva com'era diventata l'Università» spiegano gli studenti del Collettivo. «Ormai è un'azienda che segue solo le logiche del mercato, un esamificio. La Dad ha incentivato questa modalità, esclusivamente nozionistica, che svaluta l'importanza dell'insegnamento e dei luoghi del sapere, che per noi è sostanzialmente scambio critico». Gli occupanti però insistono nel non voler obbligare nessuno a un tipo di didattica: «Siamo per il ritorno in presenza spiegano - ma vorremmo che il ritorno in aula avvenga con la possibilità di scelta per ogni studente. Ciascuno ha esigenze diverse su come vuole vivere l'Università, qualche fuori sede potrebbe preferire ancora la Dad, per non dover pagare affitti ormai diventati altissimi che non possono permettersi: vogliamo un ateneo che abbia cura delle esigenze e necessità di tutti. Non siamo noi a prendere le decisioni su come rientrare in sicurezza ma vogliamo essere interpellati, visto che ci coinvolgono».

Ultimo aggiornamento: 10:45

