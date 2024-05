Napoli, ok alla Fondazione dei Gigli di Barra: il sindaco è presidente onorario

Un passo verso la Fondazione “I Gigli di Barra” che tutelerà l'antica e popolare festa del quartiere nella zona orientale di Napoli. A promuoverne la nascita è il Comune che ha individuato obiettivi e struttura della realtà che sarà impegnata a promuovere le prossime edizioni della seguitissima kermesse, unico grande evento che ancora resiste sul territorio napoletano e che affonda radici nei secoli scorsi.

La Fondazione «consente di far coesistere in un unico soggetto operativo imprese, privati, associazioni, enti locali ciascuno con la possibilità di mantenere intatte le proprie peculiarità», si legge negli atti approvati dalla giunta comunale proprio su proposta del sindaco Gaetano Manfredi. L'obiettivo principale della Fondazione è valorizzare e promuovere la festa di Napoli Est in ambito locale, nazionale e internazionale e «tutelare lo sviluppo e la divulgazione delle arti e dei mestieri connotativi della Festa dei Gigli».

Tra gli scopi da raggiungere anche «la tutela della proprietà intellettuale de “I Gigli di Barra” e di ogni elemento che li caratterizzi».

La festa dei Gigli di Barra è tra le più antiche in Campania. Tra fede, cultura, arte e creatività, tale tradizione popolare viene fatta risalire al 1823 quando l'obelisco dedicato alla santa Patrona di Barra, Sant'Anna, cominciò a essere trascinato sulla strada e non alzato in spalla, come avverrà in seguito. Successivamente, dal 1840, la festa è stata portata all'ultima settimana di settembre e dedicata a Sant'Antonio da Padova. Il momento più partecipato è quello della Ballata di settembre quando gli obelischi in legno arrivano nelle vie del centro storico di Barra tra musica, canzoni, cori, bandiere colorate.

Ulteriore sfida della nascente realtà è la tutela la festa e la promozione della sua conoscenza come «patrimonio immateriale, antropologico e artistico del quartiere di Barra». Per tale motivo il Comune «offrirà il supporto attraverso i propri uffici e senza aggravio di spese a carico del bilancio comunale» per gli eventi della festa dei Gigli. La Fondazione non ha scopo di lucro. «Eventuali utili, o avanzi di gestione, saranno impiegati dalla Fondazione per la realizzazione delle attività, e delle iniziative direttamente connesse allo scopo della medesima», è precisato nella bozza di statuto approvata con la delibera della giunta Manfredi.

Il socio fondatore della Fondazione è il Comune e il sindaco in carica ne è il presidente onorario che può partecipare alle riunioni del consiglio d’amministrazione con diritto di parola ma senza diritto di voto. Avrà sede a Palazzo San Giacomo e durata illimitata. I soci della Fondazione si dividono in istituzionali, emeriti, onorari, sostenitori. Tra gli organi individuati compaiono l'assemblea dei soci, il presidente della fondazione, il consiglio di amministrazione e il revisore unico. A questi si aggiungono gli organismi consultivi quali le commissioni e il comitato tecnico scientifico La Fondazione, quindi, sarà retta da un consiglio d’amministrazione composto da sette membri: tre nominati da Palazzo San Giacomo, tre scelti dai soci istituzionali - Regione Campania, Città Metropolitana e l’Università degli Studi di Napoli - e un ultimo componente nominato dal socio emerito, ossia la Diocesi di Napoli. L'incarico di tre anni, che può essere riconfermato una sola volta, è svolto a titolo gratuito. Lo statuto prevede anche la figura del direttore artistico - che avrà il compito di coordinare e progettare le manifestazioni - designato dal consiglio d'amministrazione su proposta del presidente e la sua carica dura tre anni con la possibilità di essere riconfermato una sola volta.

Il Comune di Napoli ha scelto di stanziare 30mila euro come fondo di dotazione per la Fondazione finanziato attraverso l'imposta di soggiorno. Non le uniche risorse di cui potrà beneficiare la fondazione che potrà ricevere contributi da enti pubblici e privati e da parte di tutti coloro che ne condividono lo scopo. Una vera e propria rivoluzione rispetto agli anni scorsi e un cambio di rotta evidente per organizzare e valorizzare un vasto patrimonio che vede protagonisti migliaia di residenti tra associazioni e parenze e appassionati ognuno con i propri “colori”.