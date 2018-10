Napoli, l'Ospedale del mare inaugurato e allagato: «Presto i risultati dell'inchiesta interna»

Venerdì 12 Ottobre 2018, 13:58

Occorrerà attendere la prossima settimana per le risultanze dell'indagine interna nell'Ospedale del Mare, per gli allagamenti, causati dal maltempo della scorsa settimana. È quanto emerge nel corso del question time, a interrogazione diretta, in Consiglio regionale della Campania. Francesco Emilio Borrelli di Psi-Davvero Verdi- Campania ha chiesto aggiornamenti per comprendere se fossero state appurate responsabilità. La Commissione interna è stata istituita per decisione del direttore generale della Asl Napoli 1, Mario Forlenza, proprio per accertare che non vi fossero responsabilità. Tra le ipotesi che hanno portato all'allagamento della struttura di Napoli est, la mancata pulizia delle caditoie e dei canali di scolo dell'acqua piovana.È stato Antonio Marchiello, assessore regionale alle Attività produttive, a rispondeRE a Borrelli, comunicando che i risuolati dell'indagine interna arriveranno «la settimana prossima ventura». Sul versante delle pulizie, Marchiello ha rassicurato che le aziende che hanno vinto gli appalti «eseguono la manutenzione ordinaria e straordinaria, così come previsto dal capitolato».