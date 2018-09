CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Settembre 2018, 07:00

Dopo il giudice del Lavoro - che ha respinto il ricorso di Francesco Pignatelli, ex primario di Chirurgia vascolare dell'Ospedale del mare, ritenendo legittima la delibera con cui la Asl Napoli 1 ha disposto la revoca dell'incarico di primario per il chirurgo napoletano c'è ora l'attesa della decisione che sarà assunta dal Consiglio di disciplina della Asl. Tornato nei ranghi della Asl Napoli 1, quale dirigente dell'unità operativa di Chirurgia vascolare del Vecchio Pellegrini) dalla sospensione è a casa prima in ferie e poi in malattia.