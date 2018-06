La crisi degli ospedali a Napoli: medici già in ferie e pronto soccorso in ginocchio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 13 Giugno 2018, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 11:24

Mancano i medici per coprire i turni di giugno, funziona un solo elettrocardiografo e si contano tra i 150 e i 200 accessi giornalieri. Non si tratta di un episodio ma di un copione che si ripete, quasi quotidianamente, al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco, assaltato dall'utenza e in ginocchio per la carenza di personale.Il presidio di via Briganti è l'unico a Napoli carente di Triage e se di questa assenza ne approfittano i pazienti prepotenti che si impongono in perfetto stile Gomorra, dall'altro lato a pagare, è il personale sanitario. La mancanza del sistema informatizzato di filtraggio che regola la priorità degli accessi, infatti, ha costretto i medici a diventare accettatori e smistare manualmente l'utenza ma a questa anomalia, si è aggiunta una vera e propria emergenza.Non ci sono medici, o meglio, non ce ne sono a sufficienza per garantire l'assistenza nel mese di giugno dove, allo stato dei fatti, rimangono scoperti 40 turni nell'area medica del pronto soccorso. Le «gravi condizioni» del reparto, sono scritte nero su bianco nella nota a firma del responsabile del pronto soccorso che rendiconta «l'impossibilità di formulare i turni a giugno che fa seguito alle già numerose richieste di personale per far fronte alla cronica carenza di medici».