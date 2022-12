Napoli, padel e campetti nel Palavesuvio: nuovi spazi sportivi a Ponticelli

Rivive il Palavesuvio di Ponticelli con i nuovi campetti appena realizzati e all'arena spettacoli riqualificata. Gli spazi esterni dell'importante struttura sportiva comunale della zona orientale di Napoli sono stati rigenerati grazie alle risorse della Città Metropolitana così da poter essere riconsegnati ai cittadini e alle realtà sportive del territorio.

Si tratta di 890mila euro del Piano Strategico grazie ai quali è stato realizzato il campo di padel, il primo nel quartiere Ponticelli. Accanto a questo si apre la pista di pattinaggio amatoriale che ha preso il posto di un campetto così come ottenuto con la variante al progetto approvata recentemente. Le risorse dell'ex Provincia sono state utilizzate anche per costruire un nuovo campetto polivalente (per allenamenti di basket, pallavolo e tennis) e un nuovo campetto da calcio. Anche l'arena spettacolo ha beneficiato dei lavori di riqualificazione con interventi alla gradonata, al palco e agli spazi adiacenti quali locali tecnici, camerini e bagni.

Gli interventi hanno riguardato anche i viali, con migliorie alla sicurezza e all'illuminazione, e l'area parcheggio interna del Palavesuvio che è stata pavimentata così da essere messa a disposizione anche dei dipendenti del vicino ufficio comunale oltre che dell’utenza del complesso. Inoltre, è stato ristrutturato un locale a ridosso dei campetti a servizio del pubblico che frequenta gli spazi esterni del complesso sportivo di via Argine: qui insistono spogliatoi e servizi igienici.

Negli ultimi anni è particolarmente forte l'attenzione sulla struttura sportiva di Napoli Est. Dopo aver ospitato le competizioni dell'Universiade 2019 - con i relativi lavori di riqualificazione alle palestre - il bene pubblico è utilizzato per numerose occasioni sportive, e non soltanto e di eventi anche di rilievo nazionale. Non manca nemmeno l'interesse di privati che hanno presentato un progetto per la gestione della palestra indoor, quella più grande, che ospita la pista di atletica e un ampio spazio centrale. Tale operazione permetterebbe di recuperare spazi non ancora interessati dai recenti lavori di restyling così da riportare sicurezza e decoro nel complesso realizzato nel 1989 nell’ambito della cosiddetta 219 con i finanziamenti del post-terremoto dell'Irpinia.