Da settembre il Napoli dovrà accollarsi le spese per l'utilizzo dei vigili durante le partite interne allo stadio Maradona. La decisione è stata presa dal Comune che sta predisponendo un regolamento nel quale saranno contenuti tutti i dettagli della vicenda.

In realtà la questione non riguarda solo gli eventi calcistici, coinvolge tutte le manifestazioni che perseguono finalità di lucro, per le quali è necessario l'impegno dell'amministrazione locale per la gestione del traffico: a pagarsi i vigili dovranno essere anche gli artisti che si esibiscono in concerto, gli organizzatori di fiere e sagre sul territorio comunale, i creatori di eventi (a pagamento) per i quali è previsto un grande afflusso di persone, tale da imporre l'utilizzo di specifico personale della polizia municipale. Anche se, alla fine, il principale destinatario delle richieste di pagamento sarà proprio il Calcio Napoli.

APPROFONDIMENTI Vigili urbani a Napoli, l'ora dei veleni: dirigente accusa il comandante Campi Flegrei, la terra trema 140 volte: controlli sugli edifici anche a Napoli Napoli, la lenta agonia della guglia dell'Immacolata, imbrattata da incivili e circondata da erbacce infestanti

In realtà la richiesta di pagamento sarebbe obbligatoria già dal 2017, anche se a Napoli nessun se n'era accorto fino ad oggi. C'è un decreto (il numero 50/17 convertito dalla legge 21 giugno 2017) nel quale si chiarisce senza ombra di dubbio che «...le spese del personale di polizia locale relative a iniziative di carattere privato, che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento». Insomma, chi organizza un evento, e ci guadagna, deve pagare per la gestione del caos stradale che si genera attorno alla sua manifestazione.

Per un po' di tempo l'Italia ha finto di non aver notato questo dettaglio, poi qualcuno s'è intestardito e ha chiesto l'intervento della Corte dei Conti, come è avvenuto in Emilia. Questo sussulto ha spinto tante amministrazioni locali a mettersi in regola. E anche il Comune di Napoli si sta muovendo: è in corso di scrittura il regolamento di attuazione che sarà varato entro il mese di settembre, almeno così spiegano da palazzo San Giacomo.

Le modalità di pagamento sono semplici: il comandante della polizia locale stila un elenco del personale necessario per gestire il traffico generato dall'evento, l'amministrazione fa il conto degli agenti necessari e del tempo per il quale vengono chiamati a prestare il loro lavoro, poi presenta la richiesta di pagamento alla società. Se il pagamento non viene effettuato entro i termini stabiliti la pratica passa alla riscossione coattiva.

In realtà sulla questione del pagamento dei vigili da parte del Calcio Napoli, la Giunta ha ricevuto parecchie sollecitazioni negli ultimi mesi, sia da parte dei consiglieri comunali, su tutti Nino Simeone e Luigi Grimaldi, sia da parte di molte sigle sindacali che hanno chiesto chiarimenti e immaginato anche di rivolgersi alla Corte dei Conti per ottenere certezze sulla correttezza della gestione della questione.

Il regolamento di attuazione della norma sul pagamento dei vigili da parte dei privati, nasce su esplicita richiesta del Legislatore, che ha lasciato ai singoli Enti la possibilità di decidere quali manifestazioni inserire nel novero di quelle per le quali pretendere il versamento. C'è un documento della Conferenza Stato-città e autonomie locali nel quale si tenta di delimitare l'ambito delle possibili richieste da presentare in caso di «iniziative di carattere privato» tra le quali «sono annoverabili quelle prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative».

Sulla base di questi chiarimenti, le partite di calcio e i concerti certamente rientrano nell'elenco, ma esistono anche altri casi, dalle processioni religiose alle manifestazioni sindacali e politiche agli eventi di denuncia sociale, per i quali sarebbe scorretto chiedere versamenti. Ecco perché i tempi di redazione del regolamento si allungano, anche se l'assessore De Iesu garantisce: «Entro settembre il regolamento sarà pronto e la norma verrà applicata».