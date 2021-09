Napoli, Palastadera nel degrado: «È il simbolo dei fallimenti di palazzo San Giacomo»

«Se non si può intervenire che almeno si pulisca e si renda sicura la struttura per chi ci passa accanto». Questa la richiesta dei cittadini e degli attivisti che da tempo si battono per la riqualificazione del Palastadera di Poggioreale. Un edificio chiuso da ormai quattro anni, a causa di una contesa tra Palazzo San Giacomo e la società sportiva che lo gestiva, e diventato simbolo inequivocabile di incuria e degrado.

«Abbiamo fatto decine di richieste - afferma il consigliere della IV Municipalità Salvatore Esposito - anche ufficiali. Se le intricate trame burocratiche rendono, almeno per ora, inaccessibile ed inutilizzabile l'intero impianto sportivo chiediamo quantomeno che sia preservato il decoro e l'igiene delle aree circostanti. È un dovere nei confronti dei cittadini che non possono e non devono, in alcun modo, subire il peso di questa situazione. Ho più volte provveduto a segnalare agli enti competenti lo stato di degrado ed abbandono in cui versa non solo l'edificio ma purtroppo, senza alcun risultato utile. Per questo vogliamo accendere ancora una volta i riflettori su questa problematica che deve essere risolta al più presto. Per il quartiere e per questo angolo della città».