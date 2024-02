Quarantasei suites, piscina panoramica, due ristoranti gourmet, giardini privati, lounge bar e una spa per concedersi un po’ di relax. L’accordo di gestione è stato firmato ieri mattina, l’inaugurazione è in programma tra 36 mesi ma forse anche un po’ prima se durante i lavori tutto filerà per il verso giusto. Sarà un albergo a cinque stelle dedicato a viaggiatori extra lusso che aprirà i battenti nelle storiche sale di Palazzo Caravita di Sirignano a due passi da villa Pignatelli.

In campo sir Rocco Forte, fondatore del gruppo “Rocco Forte Hotels” - una collezione di alberghi tra i più prestigiosi d’Europa e una ventina di ville private in Italia, Inghilterra, Germania, Belgio e Russia - e Nunzio e Anna Colella, imprenditori nel mondo dell’abbigliamento, titolari dei marchi Gutteridge e Alcott, e proprietari del palazzo. Un palazzo straordinario che vanta anche un record, quello di essere stato il primo edificio costruito alla Riviera di Chiaia nel 1535, anno in cui si posò la prima pietra. Fu il desiderio di un generale spagnolo al servizio di Carlo V, il marchese Ferdinando Alarcon, assurto a grandi ricchezze e grandi onori, presunto amante della regina Giovanna d’Aragona. Da allora di acqua - e di abitanti dai Borbone ai principi di Sirignano - ne è passata sotto i ponti fino all’anno 1937 quando la “Tirrenia” stabilì nel faraonico palazzo la sede della compagnia di navigazione. Il resto è storia nota, debiti, fallimenti, vendite all’asta e, nel 2018, l’acquisto da parte della famiglia Colella.

I lavori sono pronti a partire: la ristrutturazione è stata affidata all’architetto toscano Michele Bönan, al quale viene riconosciuta una particolare abilità per l’interior design di grandi alberghi, ristoranti, tenute e mega yacht mentre del project management e della direzione dei lavori se ne occuperà lo studio “Interprogetti” dell’ingegnere napoletano Giampiero Martuscelli, già responsabile della progettazione strutturale di opere come il Regium Waterfront di Reggio Calabria di Zaha Hadid, l’Auditorium di Ravello “Oscar Niemeyer”, la Stazione alta velocità di Afragola sempre dell’architetto Zaha Hadid. Autorizzazioni e permessi sono già stati rilasciati e - sottolinea l’ingegnere Martuscelli - «una nota di riconoscimento va certamente espressa nei confronti di Soprintendenza e Comune di Napoli che hanno dimostrato una grande sensibilità per questa iniziativa».

Soddisfatto, parlando del Comune, anche il sindaco che ieri mattina ha partecipato al pranzo organizzato in uno dei saloni del palazzo della Riviera di Chiaia per celebrare la firma dell’accordo tra Forte e Colella. «La nascita di questo albergo rappresenta un segnale importante e certamente positivo per Napoli - dice Gaetano Manfredi - un’ulteriore conferma che è il momento giusto per investire e credere nella nostra città. Occasioni come questa - aggiunge il sindaco - non solo fanno bene al turismo ma rappresentano una straordinaria opportunità per creare nuovi posti di lavoro».

Non solo. Gaetano Manfredi sottolinea anche l’importanza di «rilanciare l’ospitalità di alta gamma». «Arriva sempre più frequentemente una clientela facoltosa dai budget elevati - conclude il primo cittadino - abbiamo la necessità di creare hotel extra lusso: al momento l’offerta è certamente ridotta rispetto a una richiesta, e a nuovi flussi turistici, in costante aumento».