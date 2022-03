Napoli, 50 paletti abusivi nel quartiere Stella: rimossi

Nell'ambito delle operazioni di controllo del territorio e ripristino della legalità nella zona della III Municipalità, la Polizia Municipale, unitamente al personale della Napoli Servizi, ha rimosso 50 paletti abusivi installati da ignoti in via Fonseca, vico S.M. a Fonseca, vico Castellina, via Stella e vico Stella.

Sono stati elevati 24 verbali ai sensi del codice della strada e rimossi sette motoveicoli in stato di abbandono, rimossi anche 30 tra vasi in cemento armato e altri elementi in metallo utilizzati per delimitare ed occupare spazi pubblici. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni fino alla completa rimozione di tutti i paletti abusivi riscontrati e segnalati.