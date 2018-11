Domenica 18 Novembre 2018, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 18-11-2018 18:56

Seduti belli comodi sulla panchina abusiva aspettando un panino. Napoli, via San Sebastiano, la strada della musica, nel cuore della movida. Qui i gestori dei fast food hanno pensato bene di intervenire sugli arredi urbani per rendere più comoda l'attesa dei loro clienti. E così i paletti dissuasori sono stati «ritoccati» e trasformati in panchine. Altro che decoro urbano.