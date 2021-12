Sos parchi a Napoli, arrivano i primi alberi a Fuorigrotta: «Ma servono i progetti»

Più di cinque milioni e mezzo per la ripiantumazione degli alberi in tutta la città. Eppure i progetti approvati fino ad ora sono soltanto sette per una spesa totale di circa 570mila euro. Per quanto riguarda gli altri 5 milioni, e quindi la gran parte dei fondi, stanziati da Città Metropolitana, manca ancora l'approvazione dei progetti. «C'è ancora tanto da lavorare», ammette l'assessore al Verde Vincenzo Santagada. In effetti anche la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati