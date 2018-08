Napoli, Parco Mascagna tra rifiuti e degrado dopo solo quattro mesi dalla riapertura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 25 Agosto 2018, 08:30

Dopo quattro mesi dalla riapertura il Parco Mascagna del Vomero si presenta in condizioni pietose. Le aiuole senza un filo d'erba e senza piante. Le giostre per i bambini sul prato sintetico sono fuori uso. Non tutte ma quasi. Così come è rimasta a secco la fontana istallata sul prato.Basta passeggiare per rendersi conto dello stato di degrado in cui versa il sito di via Ruoppolo. L'unico verde che resta è quello dei prati sintetici. Le giostre sono off limits. Un'altalena su due è fuori uso. Il nastro arancione ne limita l'accesso e i bambini sono costretti a guardarle da fuori. Tra gli alberi neanche un filo d'erba. In quel perimetro di parco, il Mascagna assomiglia tanto ad un campetto di calcio di una qualsiasi periferia.